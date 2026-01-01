Shark Terror: USS Indianapolis: Teil 1
Shark Terror: USS Indianapolis: Teil 1
Der erste Teil der Dokumentation Shark Terror: USS Indianapolis beschreibt die Ereignisse rund um den Untergang des schweren Kreuzers USS Indianapolis im Juli 1945. Nach der geheimen Auslieferung von Komponenten für die Atombombe wurde das Schiff auf dem Rückweg im Pazifik von einem japanischen U‑Boot torpediert und sank innerhalb weniger Minuten. Die Dokumentation stellt die Abläufe an Bord, die militärische Lage sowie die Ursachen für das Ausbleiben einer unmittelbaren Rettungsaktion dar. Interviews mit Historikern und Auswertungen militärischer Unterlagen zeigen, wie Kommunikationslücken und organisatorische Fehler dazu führten, dass das Verschwinden des Schiffs zunächst unbemerkt blieb. Der Fokus liegt auf der Rekonstruktion der ersten Stunden nach dem Schiffbruch: der Orientierungslosigkeit der Besatzungsmitglieder im Wasser, den Versorgungsschwierigkeiten und den Herausforderungen, die sich aus der fehlenden Rettungskoordination ergaben.