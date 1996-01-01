She's The One
93 Min.Ab 12
Die zwei irischstämmigen Brüder Mickey und Francis Fitzpatrick versuchen - jeder auf seine Art - die Lebensmaxime ihres Vaters zu beherzigen. Nach dem Motto "Tu nur das, was dich glücklich macht!" versucht Mickey sein Glück als sorgloser Junggeselle und Taxifahrer. Francis dagegen arbeitet als Wall-Street-Manager und ist mit der lebhaften Renee verheiratet. Als den beiden Brüdern die zwei Frauen Hope und Heather über den Weg laufen, ändert sich ihr Leben radikal.