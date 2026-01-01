Shorebreak - Die perfekte Welle - Clark Little
59 Min.Ab 0
Shorebreak - Die perfekte Welle - Clark Little
Vom Profi-Surfer zum Ozean-Fotografen: Früher jagte Clark Little Monsterwellen auf dem Surfboard, heute fängt er sie mit der Kamera ein. Der Hawaiianer hat seine Leidenschaft für die perfekte Welle zum Beruf gemacht. Inmitten der Brandung findet er seine Lieblingsmotive: 'Shorebreaks', große Wellen, die nahe am Strand brechen. Durch sein Gespür im richtigen Augenblick auf den Auslöser zu drücken, entstehen Momentaufnahmen von faszinierender Schönheit, die aus diesem Blickwinkel sonst nur die Augen eines Wellenreiters zu sehen bekommen. Aufgrund ihrer einmaligen Perspektive sind Clarks sensationelle Bilder inzwischen weltweit zu seinem Markenzeichen geworden...