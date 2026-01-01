Sie ritten nach Westen
Sie ritten nach Westen
In einem abgelegenen Fort im Westen Amerikas kämpft der junge Militärarzt Dr. Allen Seward (Robert Francis) nicht nur gegen Misstrauen, sondern auch gegen eine drohende Katastrophe. Entgegen aller Befehle setzt er sich dafür ein, den benachbarten Kiowa-Stamm vor einer tödlichen Malaria-Epidemie zu retten. Doch mit seinem Einsatz stößt er bei den Soldaten auf Unverständnis und Feindseligkeit – viele halten ihn für einen Verräter. [imdb.com], [imdb.com] Als die Kiowa schließlich ihr krankes Reservat verlassen, um in eine sichere Gegend zu ziehen, eskaliert die Situation. Gemeinsam mit den Komantschen formieren sie sich zum Angriff auf das Fort. Für Sewards Kameraden scheint damit klar: Sein Mitgefühl hat den Feind gestärkt. [imdb.com] Zwischen Fronten aus Vorurteilen, Angst und Gewalt steht Seward vor einer schweren Entscheidung. Soll er weiterhin für Menschlichkeit kämpfen – oder sich den Forderungen der Armee beugen?