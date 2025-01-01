Sierra Nevada Gunfighters
88 Min.Ab 16
Sierra Nevada Gunfighters
Der Goldgräber Roger Hazard bringt seinen zwölfjährigen Sohn Casper in die tückischen Goldfelder des Kaliforniens der 1870er Jahre. Die beiden arbeiten in einer kleinen Mine in den südlichen Feldern, aber als Roger den Kontakt zur Realität zu verlieren beginnt, ist der junge Casper auf sich allein gestellt. Casper ist hinter jeder Ecke mit Gefahren konfrontiert, muss aber die Kraft finden, seinen Vater vor sich selbst zu retten und es trotzdem schaffen, die wilden Indianer und skrupellosen Buschräuber abzuwehren, die sie in den atemberaubenden Sierra Nevadas Kaliforniens plagen