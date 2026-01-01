Sin Reaper
Die junge Samantha Walker (Helen Mutch) wird seit Jahren von alptraumhaften Visionen gequält. Mit der Hilfe von Dr. Hoffman (Lance Henriksen) stellt sie sich ihrer unbekannten Vergangenheit, indem sie seinen Rat annimmt und nach Deutschland reist. Da sie als Baby in den USA adoptiert wurde, beschließt sie, die wahren Wurzeln ihrer Vergangenheit zu erforschen. Ihre Reise führt sie nach "Wallenhausen", einem ehemaligen deutschen Kloster. Samanthas nächtlicher Einbruch in das Kloster wird zu einem Kampf um Leben und Tod, als ein maskierter Mönch damit beginnt, einen ihrer Gefährten nach dem anderen gnadenlos zu ermorden. Schließlich kommt das Geheimnis ihrer Vergangenheit ans Licht und sie muss sich dem Sin Reaper entgegenstellen.