Sind denn alle Männer Schweine?
92 Min.Ab 12
Maja ist eine von Männern enttäuschte Scheidungsanwältin mit besonderen Fähigkeiten, die sie durch einen seltsamen Unfall bekommen hat: Sie kann die Gedanken der Männer in ihrer direkten Umgebung hören. Erst verflucht sie ihre Zusatzbegabung, bis sie bei ihrem neuesten Fall die Vorteile erfährt. Sie ist dem gefuchsten Anwalt der Gegenseite immer einen Gedankengang voraus. Das Ganze geht solange gut, bis Gefühle ins Spiel kommen.