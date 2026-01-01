Sind DIESE Geschichten aus der Bibel Lügen?
Die Schrifttafeln von König Joasch, ein umstrittenes religiöses Artefakt, das angeblich die Existenz von Salomos Tempel beweist, tauchte in Israel auf und zog einen aufsehenerregenden Betrugsprozess nach sich. Amir Ganor, ein Detektiv der Israel Antiquities Authority, glaubt, einen weltweit operierenden Fälscherring enttarnt zu haben. Er verfolgte den Weg der Inschriften bis zu deren Besitzer Oded Golan und warf dem Sammler Betrug vor. Millionäre und Wissenschaftler, Spione und Detektive spielen eine Rolle in dieser Episode um die Untersuchung und den Prozess um die Echtheit der Schrifttafeln. Der Auszug der Israeliten aus Ägypten und die Übergabe der Zehn Gebote am Berg Sinai zählen zu den bekanntesten Kapiteln der Bibel. Sir Colin Humphrey, Professor für Physik in Cambridge, entdeckte eine neue Route des Exodus. Sie führte nicht über die Sinai-Halbinsel, sondern durch die arabische Wüste und das Rote Meer am Golf von Akaba. Humphrey glaubt, dass der biblische Berg Sinai ein Vulkan war, der den Israeliten bei Tag durch eine Rauchsäule, bei Nacht durch eine Feuersäule den Weg zeigte. Für ihn ist der Berg Bedr, ein Vulkan in der Wüste Saudi-Arabiens, der wahre Berg Gottes.