Slayed - Wer stirbt als nächstes?
98 Min.Ab 16
Nachdem bereits ein heimtückisches Online-Spiel die Studenten der Whiton-Universität in Angst und Schrecken versetzt hatte, wird einer der Sportstars der Hochschule brutal ermordet. Ellery Scott (Lindsay LaVanchy), die Schwester des Opfers, beginnt auf dem Campus nach Hinweisen auf den Täter zu suchen. Doch während sie nach und nach die dunkelsten Geheimnisse der Universität entdeckt, fallen weitere Studenten dem Killer zum Opfer. Für Ellery beginnt ein blutiger Wettlauf gegen die Zeit.