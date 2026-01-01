So close - Nichts ist so, wie es scheint
So close - Nichts ist so, wie es scheint
Die Schwestern Lynn und Sue sind ein unschlagbares Duo: Lynn agiert als elegante Profikillerin mit überragenden Kampf- und Infiltrationsfähigkeiten, während Sue mithilfe des „World‑Panorama“-Systems – einer revolutionären Technologie ihres verstorbenen Vaters – jedes Sicherheitssystem der Welt anzapfen kann. Gemeinsam nehmen sie Aufträge an, die anderen Assassinen unmöglich erscheinen. Doch als sie im Auftrag des skrupellosen Geschäftsmanns Chow Nunn seinen eigenen Bruder ausschalten, zieht der Mord weitreichende Konsequenzen nach sich: Die ehrgeizige Polizistin Hong Yat Hong nimmt die Ermittlungen auf und erkennt schnell, dass sie es mit außergewöhnlichen Gegnerinnen zu tun hat. Gleichzeitig beschließt Nunn, alle Spuren zu beseitigen – einschließlich der beiden Schwestern, die ihm zu viel wissen. Lynn beginnt zudem zu zweifeln, als alte Gefühle zu einem Jugendfreund wieder aufflammen und sie das mörderische Leben hinter sich lassen will. Als Nunn zum Schlag gegen die Schwestern ausholt, bleibt den drei Frauen – Jägerin und Gejagte – nur ein Ausweg: sich zusammenzuschließen, um zu überleben.