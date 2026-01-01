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So ist das Leben im Kloster WIRKLICH

53 Min.Ab 12
XL Geschichte53 Min.Ab 12
XL Geschichte

So ist das Leben im Kloster WIRKLICH

Diese Doppelfolge öffnet Türen zu zwei faszinierenden Welten: In der Benediktinerabtei zu Tholey, einem der ältesten Klöster Deutschlands, treffen jahrhundertealte Geschichte, beeindruckende Architektur und klösterliche Tradition aufeinander. Im zweiten Teil begleitet die Kamera den Abschied eines Barons, der sein Amt und Erbe niederlegt – ein seltener Einblick in eine Adelswelt zwischen Pflicht, Tradition und persönlicher Entscheidung.

Genre:
Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
XL Geschichte