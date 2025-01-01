So werden BOHRFUTTER gebaut - RÖHM FACTORY TOUR | MADE IN GERMANY
So werden BOHRFUTTER gebaut - RÖHM FACTORY TOUR | MADE IN GERMANY
RÖHM Factory Tour. Ich zeige dir, wie Bohrfutter bei einem Weltmarkführer gemacht werden – Made in Germany bei RÖHM! Von der CNC-Fertigung über die Qualitätskontrolle bis zur Endmontage – du bekommst einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen einer deutschen Traditionsfirma. Und ihr seid dabei wie die Bohrfutter gebaut werden, die im aktuellen BAUFORUM24 Akkuschrauber verbaut sind. Entwickelt für maximale Performance des stärksten 12V Akkuschraubers der Welt!