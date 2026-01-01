Spaceship Firestar
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Spaceship Firestar
Patrouillien – Raumschiff “Firestar” ist auf Routineflug als sie von einem fremden Raumschiff angegriffen werden. Zurück auf der Erde wird Harry Bremner das Kommando über das Raumschiff entzogen und Karl Donner zum neuen Captain ernannt.Firestar kehrt zurück auf Patrouillie – unerklärliche Funktionsstörungen treten auf, Mitglieder der Mannschaft verschwinden. Eine fremde Kraft bemächtigt sich des Schiffes. Donner verliert darüber den Verstand und Trooper übernimmt das Kommando.Mit Hilfe der Waffen des 20. Jahrhunderts können Trooper und seine Mannschaft die Eindringlinge in die Gänge und Schächte der Firestar zurückdrängen.