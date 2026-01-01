Spider
Spider
Nach seiner Entlassung aus einer psychiatrischen Anstalt zieht der verstörte Dennis „Spider“ Cleg in eine heruntergekommene Pension im Londoner East End. Rastlos streift er durch die Straßen seines alten Viertels, begleitet von wirren Notizen und quälenden Erinnerungsfetzen. Schritt für Schritt taucht Spider in seine eigene Vergangenheit ein – und lässt den Zuschauer teilhaben an den traumatischen Ereignissen seiner Kindheit. In Spiders Erinnerungen war sein Vater ein brutaler Mann, der seine Mutter grausam ermordete. Kurz darauf zog dessen Geliebte in das Elternhaus – eine Frau, die der Toten immer unheimlicher zu gleichen begann. Doch je tiefer Spider in diese Erinnerungswelt vordringt, desto mehr verschwimmen Realität, Wahn und Schuld. Sind seine Bilder Wahrheit oder das Produkt eines gebrochenen Geistes?