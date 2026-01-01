Spitfire Over Berlin
76 Min.Ab 12
Die heroische Mission eines Piloten zur Hölle und zurück: August 1944. Als die 8. US-Luftflotte zum Großangriff auf Berlin bereitsteht, erlangt der britische Geheimdienst Informationen für die Alliierten, nach denen es sich um eine tödliche Falle handeln könnte. Nur wenige Stunden bleiben Flugleutnant Edward Barnes (Kris Saddler) in seiner 'Spitfire' für eine Mission, bei der es gilt, fotografische Beweise zu sammeln und somit das Leben von 1.200 Soldaten zu retten...