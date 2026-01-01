Starship Troopers: Traitor of Mars
Starship Troopers: Traitor of Mars
Der Soldat der Föderation, Johnny Rico, wurde angewiesen, mit einer Gruppe neuer Rekruten auf einer Satellitenstation des Mars zu arbeiten, wo riesige Käfer beschlossen haben, ihren nächsten Angriff zu planen. Was als einfache Strafversetzung beginnt, entwickelt sich rasch zu einem Kampf ums Überleben: Die Kommunikationswege brechen zusammen, die politische Führung entfernt sich zunehmend von der Realität und die unerfahrene Einheit gerät mitten in einen Angriff, der den gesamten Planeten überrollen könnte. Während die Bug-Schwärme Tunnel um Tunnel erobern und die Verteidigungsanlagen fallen, muss Rico seine Mannschaft formen – aus verunsicherten Anfänger*innen sollen Soldaten werden, die Mars nicht kampflos aufgeben. Doch der Feind kommt nicht nur aus den Schatten der Kolonien, sondern auch aus den Reihen der Föderation selbst. In einem Wettlauf gegen Zeit, Intrigen und unaufhaltsame Insektenhorden entscheidet sich, ob die Menschheit standhaft bleibt oder ein weiteres Territorium verliert.