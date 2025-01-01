Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stromberg - Der Film

Stromberg - Der Film

112 Min.Ab 12
Banijay112 Min.Ab 12
Banijay
Stromberg - Der Film

Stromberg - Der Film

Christoph Maria Herbst alias Stromberg und sein Büro-Team on tour - das kann nicht gutgehen! Zum 50-jährigen Firmenjubiläum lädt die Capitol-Versicherung alle Mitarbeiter zum Feiern in ein Landhotel ein. Erst will Stromberg nichts von der Veranstaltung wissen, doch dann das: Der Standort seiner Abteilung soll demnächst geschlossen werden! So wird das Fest zur einmaligen Chance, sich für höhere Aufgaben in der Firmenzentrale zu empfehlen. Leichter gesagt als getan ...

Genre:
Comedy, Tragikomödie
Produktion:
DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Banijay
Copyrights:
© Banijay Rights Limited