Stuka JU 87
69 Min.Ab 12
69 Min.Ab 12
Stuka JU 87
Hauptmerkmal diser Maschine war ihre gewaltige Feuerkraft, die in kürzester Zeit an beliebigen Einsatzorten zur Wirkung kommen konnte. So boten die "Sturzkampfjäger" neben ihrer psychologischen Wirkung eine flexible Unterstützung der Heeresverbände. Die Ju 87 war quasi eine Artillerie aus der Luft. Bombardierung besonders geschützter Ziele und Panzerabwehr waren weitere Einsatzvarianten der "Stukas". Trotz seiner relativ geringen Geschwindigkeit war dieses Flugzeug ein wichtiger Faktor der deutschen Kriegsstrategie. Viele authentische Filmaufnahmen - auch mit am Flugzeug angebauten Kameras und aus dem Cockpit - zur Zeit ihres Einsatzes, machen dieses Video zu einem faszinierendem Dokument, das auch nachdenklich stimmt.