Stunde der Abrechnung
Stunde der Abrechnung
Nach fünf langen Jahren im Gefängnis kehren die Banditen Doc, Kid, McCord und Egan in die verlassene Geisterstadt Tomahawk Gap zurück. Ihr Ziel: die 10.000 Dollar Beute, die sie nach einem Überfall dort versteckt hatten. Doch was als einfacher Coup geplant war, entwickelt sich schnell zu einem gefährlichen Spiel aus Misstrauen und Verrat. Schon bald wird klar, dass ihr ehemaliger Anführer sie hintergangen hat und das Geld verschwunden ist. Eine fieberhafte Suche beginnt, bei der jeder der Männer eigene Ziele verfolgt und niemand dem anderen trauen kann. Während Spannungen und Konflikte eskalieren, verschärft sich die Lage dramatisch, als eine Gruppe von Angreifern das Gebiet bedroht. In der isolierten Wildnis sind die Männer gezwungen, zusammenzuarbeiten, obwohl Feindschaften und Gier jederzeit alles zum Einsturz bringen können.