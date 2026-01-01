Suddenly Single - Alles auf NEU
Suddenly Single - Alles auf NEU
Otto Wall (Paul Schneider) lebt das typische, geregelte Leben eines glücklich verheirateten Ehemanns und Vaters in der amerikanischen Vorstadt. Alles scheint seinen Platz zu haben und in gewohnten Bahnen zu laufen. Bis ihm die unverhoffte Ankündigung seiner Frau Annie (Melanie Lynskey), sich scheiden lassen zu wollen, den Boden unter den Füßen wegzieht. Plötzlich muss Otto sich nicht nur als Single-Dad zurechtfinden, sondern auch im Haifischbecken des hart umkämpften Dating-Marktes mitmischen. Dort läuft es allerdings überraschend gut für den Enddreißiger. Heiße Liebesnächte mit seiner alten Flamme Stephanie (Heather Graham), eine Schönheit aus dem Internet mit ganz ungewöhnlichen sexuellen Vorlieben und eine nur auf den ersten Blick biedere Bekanntschaft vom sonntäglichen Kirchengang (Anna Camp) kurbeln sein Liebesleben ordentlich an...