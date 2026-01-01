Super Dogs Summer House
87 Min.Ab 6
Als der Van einer kleinen Gruppe Reisender samt Hund irgendwo im amerikanischen Nirgendwo unvermittelt in einer plötzlich auftauchenden Nebelbank den Geist aufgibt, werden sie von den Bewohnern einer herrschaftlichen Villa mit offenen Armen willkommen geheißen. Nana Claus und Pop Claus fordern die Gruppe auf, doch gleich über das Wochenende zu bleiben und eine besinnliche Auszeit zu nehmen. Nicht nur dem jungen Andy kommt dieses freundliche Paar äußerst seltsam vor. – Und sieht der weißhaarige Mr. Claus nicht auch aus wie… der Weihnachtsmann?