Switch – Die Frau im Manne
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Switch – Die Frau im Manne
Steve Brooks (Perry King) ist ein Macho wie aus dem Bilderbuch. Dafür muss er eines Tages zahlen: drei seiner Ex-Freundinnen bringen ihn kurzerhand um. Er erwacht in einem Zwischenreich. In den Himmel darf er nicht, weil er die Frauen so schlecht behandelt hat. Doch er bekommt eine Chance, wird auf die Erde zurückgeschickt und muss eine finden, die ihn wirklich liebt. Allerdings wird Steve als Frau wiedergeboren und schlägt sich als Stiefschwester Amanda Brooks (Ellen Barkin) durchs New Yorker Berufs- und Liebesleben, immer auf der vergeblichen Suche nach aufrichtiger Liebe.