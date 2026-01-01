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Switch – Die Frau im Manne

Switch – Die Frau im Manne

99 Min.Ab 12
Fabella99 Min.Ab 12
Fabella
Switch – Die Frau im Manne

Switch – Die Frau im Manne

Steve Brooks (Perry King) ist ein Macho wie aus dem Bilderbuch. Dafür muss er eines Tages zahlen: drei seiner Ex-Freundinnen brin­gen ihn kurzerhand um. Er erwacht in einem Zwischenreich. In den Himmel darf er nicht, weil er die Frauen so schlecht behandelt hat. Doch er bekommt eine Chance, wird auf die Erde zurückgeschickt und muss eine finden, die ihn wirklich liebt. Allerdings wird Steve als Frau wiedergeboren und schlägt sich als Stiefschwester Amanda Brooks (Ellen Barkin) durchs New Yorker Berufs­- und Liebesleben, immer auf der vergeblichen Suche nach aufrichtiger Liebe.

Genre:
Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Fabella
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH