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Tai Chi Hero

Tai Chi Hero

103 Min.Ab 12
MOVIEDOME103 Min.Ab 12
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Tai Chi Hero

Tai Chi Hero

Nachdem sich Söldner Yang von der Null zum Helden entwickelt und ganze Steampunk-Armeen beiseite gefegt hat, darf er endlich die Tochter des Dorfältesten zur Frau nehmen und von beider Kung-Fu-Künste mächtig profitieren. Allerdings künden die Ankunft seines exilierten Schwagers und merkwürdige Ereignisse von der Erfüllung einer alten Legende, nach der kein Außenseiter je in der örtlichen Kunst des Tai-Chi unterrichtet werden dürfe. Ein Glück, dass sich Yang gleich wieder beweisen darf. Denn mit Fang Zijing meldet sich ein alter Widersacher rechtzeitig zurück.

Genre:
Action, Kampfsport, Abenteuer
Produktion:
CN, 2012
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
MOVIEDOME
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH