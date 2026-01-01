Taste of Love - Liebe geht durch den Magen
81 Min.Ab 12
81 Min.Ab 12
Taste of Love - Liebe geht durch den Magen
Vor Jahren schon hat Monica ihre Heimat in der Provinz hinter sich gelassen. Heute kocht sie mit großem Erfolg in einem der populärsten Restaurants der Stadt. Und träumt davon, gemeinsam mit ihrem Freund ein eigenes Lokal zu eröffnen. Zuvor muss sie aber ein letztes Mal nach Hause. Dort trifft Monica ausgerechnet ihre erste große Liebe wieder - und wird auf eine emotionale Achterbahn geschickt.