The Asian Connection
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
The Asian Connection
Sam und sein Kumpel Jack leben in Thailand den Aussteiger-Gangster-Traum. Ihre Banküberfälle gewähren ihnen ein luxuriöses Leben im tropischen Paradies, das Jack mit seiner Geliebten Avalon voll auskostet. Doch beim nächsten Raubzug geraten die Beiden an das Geld von Drogenbaron Gan Sirankiri (Steven Seagal), der die Ganoven für vogelfrei erklären lässt. Während Sam (Byron Gibson) bei einer Schießerei stirbt, machen Jack (John Edward Lee) und Avalon (Pim Bubear) als 'Bonnie und Clyde' Duo unbeirrt weiter. Ein unversöhnlicher Kampf nimmt langsam aber sicher Fahrt auf...