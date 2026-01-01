The Baby Proposal: Plötzlich Familie
86 Min.Ab 0
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The Baby Proposal: Plötzlich Familie
Für die ehrgeizige Layla Bennett läuft momentan alles wie am Schnürchen. Sie moderiert neben dem charmanten, aber auch manchmal nervigen Derrick Dray die erfolgreiche Morningshow "Wake Up Chicago". Ihr beider Leben wird jedoch plötzlich auf den Kopf gestellt, als sie sich gemeinsam um ein Baby kümmern sollen, dass in der Garderobe von einem Fan zurückgelassen wurde. Zwischen Fernsehstudio und Wickeltisch entdeckt das Moderationsduo bald ungeahnte Qualitäten aneinander ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© OneGate Media GmbH