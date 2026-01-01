The Burnt Orange Heresy
The Burnt Orange Heresy
Der gescheiterte Kunstkritiker James Figueras versucht in Mailand seinen Ruf wiederherzustellen, als der einflussreiche Kunsthändler Joseph Cassidy ihn zu seiner Villa am Comer See einlädt. Dort eröffnet Cassidy ihm ein riskantes Angebot: James soll ein Werk des zurückgezogen lebenden Malers Jerome Debney beschaffen – ein Künstler, dessen Bilder kaum jemand je gesehen hat. Was zunächst wie eine einmalige Chance wirkt, entwickelt sich rasch zu einem gefährlichen Auftrag. Zwischen manipulativen Erwartungen, wachsendem Druck und den stillen Beobachtungen des rätselhaften Debney beginnt James’ Selbstsicherheit zu bröckeln. Auch seine Begleiterin Berenice erkennt, dass Cassidy mehr weiß, als er zugibt – und dass James’ Karriere nicht das Einzige ist, was hier auf dem Spiel steht. Als James schließlich eine Entscheidung trifft, die seine Zukunft sichern soll, stellt sich heraus, dass jemand ihn längst durchschaut hat. Und während sich die Ereignisse zuspitzen, bleibt nur eine Frage offen: Wer zieht in diesem Spiel wirklich die Fäden – und wer wird als Nächster verlieren?