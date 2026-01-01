The Child Remains
The Child Remains
Ein abgelegenes Gasthaus, eine düstere Vergangenheit und eine unheimliche Bedrohung: Rae und Liam wollen vor dem Alltag fliehen und ein ruhiges Wochenende verbringen, bevor ihr erstes Kind zur Welt kommt. In der Einsamkeit eines abgelegenen Hauses mitten im Wald hoffen sie, Zeit für sich zu finden. Doch die Idylle trügt. Die Besitzerin erzählt ihnen von der schrecklichen Geschichte des Gebäudes – ein ehemaliges Geburtshaus mit einem grausamen Geheimnis. Früher sollen dort ungewollte Babys und ihre Mütter getötet worden sein. Zunächst erscheinen diese Geschichten wie düstere Legenden, doch schon bald häufen sich seltsame Ereignisse. Rae spürt, dass etwas nicht stimmt, und die unheimliche Atmosphäre wird immer bedrückender. Geräusche in der Nacht, unerklärliche Erscheinungen und wachsende Angst lassen die Realität und Einbildung verschwimmen. Je länger sie bleiben, desto stärker geraten Rae und Liam in den Bann des Hauses. Was als Rückzugsort gedacht war, entwickelt sich zu einem Ort des Schreckens, an dem Vergangenheit und Gegenwart auf unbarmherzige Weise aufeinandertreffen.