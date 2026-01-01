The Conqueror - Angst wird herrschen
92 Min.Ab 12
The Conqueror - Angst wird herrschen
Es ist das Jahr 1066 und Wilhelm, der Herzog der Normandie, ist auf einem Feldzug, um England einzunehmen und somit den Machtanspruch seines Heimatlandes durchzusetzen. Doch der Sieg ist keineswegs gewiss und so begibt sich der junge Adelige mit der Unterstützung seiner treuen Männer in einen blutigen Kampf, um sein prophezeites Schicksal zu erfüllen und schließlich zu dem zu werden, als welchen die Nachwelt ihn später kennen wird: Wilhelm, der Eroberer...