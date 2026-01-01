The Dead and the Damned 3: Ravaged
76 Min.Ab 18
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The Dead and the Damned 3: Ravaged
Es ist die Rückkehr in eine grausame Welt voller blutrünstiger Zombies: Lieutenant Colonel Sawyer und die Bewohner des letzten Überlebenden-Camps sehen sich immer schwereren Angriffen der Untoten ausgesetzt. Neben dem aussichtslosen Kampf gegen die Zombies gerät Sawyer zwischen die Fronten einer Gruppe Ex-Militärs und einer Gruppe überlebender Frauen. Diese sollen nach dem Willen der Militärs gegen ihren Willen für den Fortbestand der Menschheit benutzt werden. Ein brutaler Kampf zwischen zwei Fronten entbrennt.