The Demon Hunter
84 Min.Ab 18
Mehrere brutale Morde versetzen ein Provinznest am Mississippi in Angst und Schrecken. Denn sie folgen, wie FBI-Agentin Evelyn Pierce (Kristina Klebe) feststellen muss, keinerlei Muster. Nur der alternde Dämonenjäger Jebediah Woodley (Dolph Lundgren) erkennt einen - natürlich paranormalen - Zusammenhang: Ein Dämon ergreift immer genau von demjenigen Besitz, der ihn gerade getötet hat. Weshalb den beiden bei ihren blutrünstigen Aufräumarbeiten nichts Anderes übrig bleibt, als ausgerechnet den jeweils Besessenen gerade nicht zu töten.