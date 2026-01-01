The Driftless Area - Nichts ist wie es scheint
The Driftless Area - Nichts ist wie es scheint
Nach dem plötzlichen Tod seiner Eltern kehrt der junge Barkeeper Pierre Hunter in seine abgelegene Heimatstadt zurück – ein Ort, der ebenso ruhig wie geheimnisvoll wirkt. Doch die Idylle trügt: Kaum angekommen, verliebt sich Pierre in die rätselhafte Stella, eine Frau mit einer undurchsichtigen Vergangenheit. Was als zarte Romanze beginnt, entwickelt sich bald zu einem gefährlichen Spiel aus Lügen, Schicksal und übernatürlichen Andeutungen. Als Pierre zufällig an einen Koffer voller Geld gerät, zieht er die Aufmerksamkeit des skrupellosen Kriminellen Shane auf sich – ein Mann, der keine Gnade kennt. Während sich die Ereignisse überschlagen, verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Illusion. Jeder scheint etwas zu verbergen, und nichts ist so, wie es scheint. Inmitten dieser düsteren Spirale aus Liebe, Tod und Zufall muss Pierre herausfinden, wem er trauen kann – bevor es zu spät ist.