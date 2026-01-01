The Escort – Sex sells
88 Min.Ab 12
88 Min.Ab 12
The Escort – Sex sells
Mitch (Michael Doneger) ist Journalist, ein Träumer und sexsüchtig. Als er seinen Job bei einer Tageszeitung verliert, trifft er Victoria (Lyndsy Fonseca), eine attraktive Stanford-Absolventin. Sie verdient gutes Geld als Edel-Prostituierte. Für Mitch könnte sie die Eintrittskarte zu einem ordentlich bezahlten Job sein, wenn er es schafft, eine wirklich heiße Story über ihr Doppelleben zu schreiben. Obwohl Victoria zunächst nicht sonderlich begeistert ist von dieser Idee, willigt sie schließlich ein, dass Mitch sie eine Weile begleitet. Die Recherche in Nachtclubs und Hotelfluren bringt Mitch und Victoria einander näher und völlig ungeplant entwickeln sich Gefühle zwischen den Beiden….