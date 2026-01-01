The Girl from the Song
99 Min.Ab 12
Die Geschichte ist so alt wie die Liebe selbst: Junge trifft Mädchen, Junge verliebt sich in Mädchen, Mädchen verschwindet. Und doch ist 'The Girl From The Song' etwas ganz Besonderes. Denn die junge Jo (Joséphine Berry) verschwindet nicht irgendwohin, sie bricht zum legendären 'Burning Man' Festival in der Wüste Nevadas auf, verfolgt von ihrem vermeintlichen Seelenverwandten Eric (Lewis Rainer). Und hier findet der filmische Trip als moderne Nacherzählung des 'Orpheus und Eurydike' Mythos auch sein musikalisch mitreißendes Ende...