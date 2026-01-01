The Girl Next Door
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
The Girl Next Door
Was passiert, wenn ein richtig heißes Mädchen dem Klassenstreber den Kopf verdreht? Matthew Kidman (Emile Hirsch) steht kurz vor seinem brillanten High-School-Abschluss, als eines Tages Danielle (Elisha Cuthbert) im Nachbarhaus einzieht und sein Leben total durcheinander bringt. Danielle ist nicht nur der Traum aller Männer - blond, sexy und wunderschön - sondern tut auch Dinge, von denen der schüchterne Matthew nicht einmal zu träumen wagt. Als er entdeckt, dass auch sie mehr für ihn empfindet, kann er sein Glück kaum fassen. Doch was Danielle sonst noch so treibt, ist alles andere als romantisch, und jetzt fängt das Chaos erst richtig an...