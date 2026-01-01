The Good Doctor – Tödliche Behandlung
91 Min.Ab 16
Dr. Martin Blake (Orlando Bloom) sehnt sich sein ganzes Leben lang nach Anerkennung. Dies ändert sich, als die 18-jährige Diane Nixon (Riley Keough) mit einer Niereninfektion in dem Krankenhaus eingeliefert wird, in dem der junge Arzt praktiziert. Durch die neue Patientin erfährt Martin endlich das von ihm so lange ersehnte Selbstwertgefühl. Doch als es Diane wieder besser geht, greift Martin zu drastischen Mitteln, um sie nicht zu verlieren. Er gibt ihr Medikamente, die sie nicht gesund machen, sondern ihre Genesung verhindern. Die Situation eskaliert, als ein Pfleger Martin ertappt und ihn erpresst.