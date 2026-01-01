The Hit List
The Hit List
Haben Sie sich schon einmal gewünscht, es Ihrem Chef heimzuzahlen, der Sie übergangen hat? Ihrer Ehefrau, die Sie betrogen hat? Oder einem Freund, der Sie im Stich gelassen hat? Allan Campbell (Cole Hauser) begegnet eines Abends dem mysteriösen Fremden Jonas Arbor (Cuba Gooding Jr.), der behauptet, ein Auftragskiller zu sein. Jonas bietet ihm an, kostenlos fünf Opfer auszuschalten. Allan, der das für einen schlechten Scherz hält, notiert daraufhin seine ganz private Abschussliste. Am nächsten Tag werden einige der aufgelisteten Personen tot aufgefunden und alle Indizien belasten Allan. Von der Polizei gejagt und von Schuldgefühlen geplagt, beginnt für Allan ein Wettlauf gegen die Zeit, in dem er versucht, die Mordserie zu stoppen, die er in Gang gesetzt hat. Rache hat in dieser Welt jedoch immer einen hohen Preis!