The Homesman
118 Min.Ab 16
118 Min.Ab 16
The Homesman
Tommy Lee Jones und Hilary Swank auf einer beschwerlichen Reise: In einer kleinen Farmersgemeinde in Nebraska kämpfen drei Frauen mit psychischen Problemen. Pfarrer Dowd rät, dass sie nach Iowa aufbrechen sollen, wo sich eine Kirche um psychisch Erkrankte kümmert. Die alleinstehende Mary Bee Cuddy erklärt sich bereit, die Frauen zu begleiten. Doch der Weg ist gefährlich und so engagiert sie den zum Tode verurteilten Tagedieb George Briggs als Geleitschutz.