The Honor of Killing
92 Min.Ab 16
92 Min.Ab 16
The Honor of Killing
Als Charlie Rankin (Stephen Dorff aus ‘Blade’) nach vier Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, ändert sich erst mal nichts für ihn. Denn hinter Gittern hat ihm sein Mentor ‘The Buddha’ (Willem Dafoe aus ‘Platoon’) das Leben gerettet, wofür er im Gegenzug eine kleine Gefälligkeit verlangt: Charlie soll einen Mord begehen, was gründlich schief geht, und ihn von nun an zum Gejagten macht. Als dann noch die geheimnisvolle Florence (Michelle Monaghan aus ‘Kiss Kiss Bang Bang’) in sein Leben tritt, scheint alles aus der Bahn zu geraten. Gefangen in seinen eigenen Zweifeln bleiben Charlie nur 24 Stunden, um seinen Job zu erledigen und einen Ausweg zu finden…