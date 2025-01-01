The Interview
108 Min.Ab 12
The Interview
Amüsante Action-Komödie mit James Franco und Seth Rogan: Weil sie in der Medienwelt an Bedeutung gewinnen wollen, planen Moderator Dave und Produzent Aaron ein Interview mit dem nordkoreanischen Machthaber. Als die beiden Freunde tatsächlich zu Kim Jong-un eingeladen werden, wähnen sie sich bereits am Ziel ihrer Träume. Doch dann taucht die CIA-Agentin Lacey bei ihnen auf und fordert Unvorstellbares von Aaron und Dave.
Genre:Comedy, Action, Abenteuer
Produktion:US, 2014
12
© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH