The Last Exorcist
80 Min.Ab 16
Nachdem ihr Ziehvater Pater Peters bei einem mysteriösen Anschlag im Vatikan getötet wird, werden die beiden Schwestern Jo und Maddie von seltsamen Visionen heimgesucht. Darin sehen die beiden, wie bei einem kleinen Mädchen ein Exorzismus durchgeführt wird. Vor allem Maddie wird nun immer häufiger von den fürchterlichen Visionen geplagt. Jo vermutet, dass ihre Schwester von einem Dämon besessen ist und wendet sich in ihrer Not an den geheimnisvollen Priester Marco, der sich mit den geheimen Exorzismus-Riten des Vatikan auskennt. Aber für eine erfolgreiche Dämonenaustreibung muss sie sich erst selbst zur Priesterin weihen lassen - doch das ist viel gefährlicher als gedacht!