The Last Frontier - Die Schlacht um Moskau
137 Min.Ab 16
Eine Gruppe junger russischer Soldaten wird im Oktober 1941 an die Verteidigungslinie von Ilyinsky geschickt, um die deutsche Wehrmacht davon abzuhalten, in Moskau einzumarschieren. Doch die deutschen Streitkräfte sind weit in der Überzahl und die russischen Soldaten, von denen viele noch Teenager sind, sind mit der Übermacht der deutschen Armee völlig überfordert. Nun müssen sie echte Kameradschaft und Durchhaltevermögen beweisen, um ihre Hauptstadt zu verteidigen.