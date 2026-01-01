The last Vermeer
119 Min.Ab 16
The last Vermeer
Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt die Rückführung geraubter Kunstwerke. Als ein Gemälde von Vermeer aus Hermann Görings Sammlung auftaucht, erhält Captain Joseph Piller den Auftrag, die Herkunft zu klären. Seine Ermittlungen führen zu Han van Meegeren, einem angesehenen Kunsthändler, der plötzlich als Kollaborateur gilt. Die Beweise sind widersprüchlich: Hat Van Meegeren die Nazis unterstützt oder sie mit Fälschungen getäuscht? Zwischen Verhören, Gutachten und politischem Druck entwickelt sich ein komplexer Fall, der die niederländische Öffentlichkeit bewegt. Die Wahrheit liegt nicht nur in den Pinselstrichen, sondern in einem Betrug, der die Grenzen zwischen Schuld und Genialität neu definiert.