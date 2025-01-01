The Last Witch Hunter
103 Min.Ab 12
Vin Diesel als unsterblicher Hexenjäger: In der modernen Welt gibt es viele Geheimnisse, aber das wohl Größte besagt, dass Hexen unter den Menschen weilen. Beim Kampf gegen die Königin dieser übernatürlichen Wesen wurde der Hexenjäger Kaulder mit Unsterblichkeit verflucht. Diese trennte ihn von seiner Familie und macht ihn heute zu einem der Letzten seiner Sorte. Dann aber taucht die Königin wieder auf - und sie ist auf Rache aus.