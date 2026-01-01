The Machine Girl 2 - Rise of the Machine Girls
73 Min.Ab 18
73 Min.Ab 18
The Machine Girl 2 - Rise of the Machine Girls
Die Schwestern Ami und Yoshie leben im gesetzlosen Ishinari-Bezirk eines zukünftigen Japans und versuchen, ihren Lebensunterhalt mit Kampfshows zu verdienen. Als ihr Auftritt den Fremden Matsukata, einen berüchtigten Auftragsmörder, auf ihren Zustand aufmerksam macht, erkennen die drei, wie wertvoll sie einander im Kampf gegen Aoyama Dharma sind, die Chefin eines berüchtigten Organhändlerrings.