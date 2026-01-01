Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Machine Girl 2 - Rise of the Machine Girls

The Machine Girl 2 - Rise of the Machine Girls

73 Min.Ab 18
Planet Horror73 Min.Ab 18
Planet Horror
The Machine Girl 2 - Rise of the Machine Girls

The Machine Girl 2 - Rise of the Machine Girls

Die Schwestern Ami und Yoshie leben im gesetzlosen Ishinari-Bezirk eines zukünftigen Japans und versuchen, ihren Lebensunterhalt mit Kampfshows zu verdienen. Als ihr Auftritt den Fremden Matsukata, einen berüchtigten Auftragsmörder, auf ihren Zustand aufmerksam macht, erkennen die drei, wie wertvoll sie einander im Kampf gegen Aoyama Dharma sind, die Chefin eines berüchtigten Organhändlerrings.

Genre:
Action
Altersfreigabe:
18
Sender / Lizenzgeber:
Planet Horror
Copyrights:
© Tiberius Film