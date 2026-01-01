The Marine 6: Das Todesgeschwader
Eigentlich wollten Jake Carter und Luke Trapper nur einem Veteranen helfen, doch in einer verlassenen Fabrik stoßen sie auf etwas weit Gefährlicheres: eine entführte junge Frau und eine irische Verbrecherbande, die sie bewacht. Die Anführerin Maddy Hayes verfolgt einen klaren Plan – Druck auf den Vater des Mädchens ausüben, einen Geschworenen, der über das Schicksal eines Syndikatsbosses entscheiden soll. Jake und Luke gelingt die überraschende Befreiung, aber damit beginnt erst der eigentliche Albtraum. Die Fabrik wird zum verwinkelten Labyrinth, in dem jeder Schatten ein Gegner sein könnte. Die beiden Marines kämpfen sich leise, konzentriert und mit taktischer Präzision voran, doch die Bande ist ihnen stets dicht auf den Fersen. Schritte hallen in den Gängen, Türschlösser knacken, Stimmen rücken näher – jeder Moment könnte die Lage kippen. Während Jake und Luke versuchen, mit der Geisel unbemerkt einen Ausweg zu finden, bleibt unklar, wer hier wem einen Schritt voraus ist. Und als sie endlich einen Fluchtweg erreichen, zeigt sich eines: Die Jagd ist noch lange nicht vorbei.