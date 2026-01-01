Zum Inhalt springenBarrierefrei
107 Min.Ab 12
Netzkino107 Min.Ab 12
Netzkino
The Operation – Im Sumpf der Korruption

The Operation – Im Sumpf der Korruption

In den frühen Morgenstunden wartet eine Einheit der brasilianischen Bundespolizei auf ihren großen Einsatz: Ein LKW, beladen mit knapp 700 Kilogramm reinstem Kokain. Was die Polizisten jedoch nicht ahnen: Sie stecken nun mitten drin, im größten Korruptionsskandal der Geschichte. Im Mittelpunkt steht dabei ein weltweit operierendes Bauunternehmen mit diffusen Geldwäschemethoden bis hinauf in die höchsten Regierungskreise. Eine nervenaufreibende Jagd nach den Drahtziehern, Nutznießern und der Wahrheit beginnt, welche die Justiz noch Jahre lang beschäftigen soll...

Genre:
Action, Krimi, Thriller
Produktion:
BR, 2017
Altersfreigabe:
12
Sender / Lizenzgeber:
Netzkino
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH