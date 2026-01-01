The Operation – Im Sumpf der Korruption
107 Min.Ab 12
107 Min.Ab 12
The Operation – Im Sumpf der Korruption
In den frühen Morgenstunden wartet eine Einheit der brasilianischen Bundespolizei auf ihren großen Einsatz: Ein LKW, beladen mit knapp 700 Kilogramm reinstem Kokain. Was die Polizisten jedoch nicht ahnen: Sie stecken nun mitten drin, im größten Korruptionsskandal der Geschichte. Im Mittelpunkt steht dabei ein weltweit operierendes Bauunternehmen mit diffusen Geldwäschemethoden bis hinauf in die höchsten Regierungskreise. Eine nervenaufreibende Jagd nach den Drahtziehern, Nutznießern und der Wahrheit beginnt, welche die Justiz noch Jahre lang beschäftigen soll...