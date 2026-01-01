The Pack - Die Meute
89 Min.Ab 16
Die vierköpfige Familie von Adam Wilson lebt mitten im australischen Nirgendwo und betreibt dort eine Schaffarm. Doch nicht nur die Kredite für die Farm und gierige Bodenspekulanten machen der Familie zu schaffen. Auch ein Rudel Wildhunde treibt dort ihr Unwesen und reißt immer wieder Schafe, was die Wilsons langsam in eine prekäre finanzielle Situation bringt. Schlimmer noch: Eines Nachts reicht dem Rudel das Schaffleisch nicht mehr, denn sie sind durch einen Wanderer auf den Geschmack von Menschenfleisch gekommen. Das Unmögliche passiert: Die Tiere belagern die Farm und versuchen in das Farmhaus einzudringen! Den Wilsons steht eine grauenvolle Nacht und der nackte Kampf ums Überleben bevor ...