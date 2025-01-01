The Princess
91 Min.Ab 16
The Princess
Actioner von Le-Van Kiet mit einer schlagkräftigen Joey King: Da das Königspaar keinen männlichen Erben hat, versprechen sie ihre Tochter dem mächtigen Lord Julius. Als die Prinzessin jedoch ihren Bräutigam vor dem Traualtar stehen lässt, schwört er bittere Rache. Julius überfällt das Königreich, nimmt das Gefolge gefangen und sperrt die Königstochter in den Schlossturm, um so an die Krone zu kommen. Er hat allerdings nicht mit dem Widerstand der Prinzessin gerechnet ...