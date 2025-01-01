The Purge - Die Säuberung
The Purge - Die Säuberung
Ethan Hawke kämpft in den USA im Jahr 2022 um sein Leben: Die "Neuen Gründerväter Amerikas" haben die Arbeitslosenquote und die Kriminalitätsrate fast auf null Prozent gesenkt. In der jährlichen Säuberungsnacht sind zwölf Stunden lang alle Verbrechen legal, auch Mord. Die Angst der Menschen davor hat den Sicherheitsexperten James Sandin reich gemacht. Doch in dieser "Purge"-Nacht kann sein eigenes System seine Familie nicht davor schützen, dass Unbekannte in ihr Haus eindringen.
The Purge - Die Säuberung: Ein Horror-Thriller ohne Verschnaufspause
Die Produktionskosten für den düsteren Horror-Thriller The Purge - Die Säuberung waren in der Hollywood-Welt wie ein Tropfen auf den heißen Stein: Mit gerade einmal rund 3 Millionen US-Dollar wurde der Film produziert und entpuppte sich als voller Erfolg. The Purge - Die Säuberung ist der Grundbaustein für die erfolgreiche Thriller-Franchise. Vier weitere Filme und eine TV-Serie spülten über 533 Millionen US-Dollar in die Kinokassen. Jetzt kannst du beim ersten Teil der Purge-Reihe online im Stream bei Joyn PLUS+ mitfiebern.
Die Säuberung
Amerika ist im Ausnahmezustand: Fenster und Türen müssen verbarrikadieren werden und man sollte sich bestenfalls für 12 Stunden nicht aus dem Haus bewegen. Das gilt in dem von James DeMonaco geschriebenen und inszenierten Thriller aus dem Jahr 2013 für alle Amerikaner, denen das eigene Leben wichtig ist. Denn in dieser düsteren Zukunftsvision der USA legalisiert die US-Regierung einmal im Jahr innerhalb eines Zeitraums von 12 Stunden alle Verbrechen, einschließlich Mord. Das vom Abend bis zum nächsten Morgen stattfindende Ereignis wird als "The Purge" (deutsch: Die Säuberung) bezeichnet und soll angeblich die Kriminalitätsrate für den Rest des Jahres niedrig halten. So füllen sich die Straßen in der Purge-Nacht mit Verbrechen und Gewalt, während sämtliche Notdienste ausgesetzt sind.
Der ungebetene Gast
Der Film dreht sich um die im Jahr 2022 in Amerika lebende Familie Sandin, angeführt von James (Ethan Hawke) und seiner Frau Mary (Lena Headey). Zusammen mit Tochter Zoey (Adelaide Kane) und Sohn Charlie (Max Burkholder) ist die reiche Familie aufgrund ihres gut gesicherten Hauses bestens auf den sogenannten Purge-Day vorbereitet. Denn James Sandin hat sein Vermögen durch den Verkauf von hochmodernen Sicherheitssystemen erlangt, die es überwiegend den Wohlhabenden ermöglichen, sich während der beängstigenden Nacht sicher in ihren Häusern zu verschanzen. So hat auch James in seinem eigenen Heim nicht gespart, doch auch die besten Sicherheitssysteme können Lücken aufweisen, wenn menschliche Entscheidungen in vorderster Reihe stehen.
Als Charlie einen verletzten und verzweifelten Mann ins Haus schmuggelt, nimmt der sonst so alljährliche Lauf der Dinge eine beunruhigende Wendung. Der von Edwin Hodge gespielte Dante Bishop wird von einer Gruppe maskierter Angreifer verfolgt, die sich als Mitglieder der reichen Elite herausstellen. Liefert die Familie den verletzten Mann nicht aus, so droht die Gruppe damit, das Haus zu stürmen und jeden darin zu töten.
Während James DeMonaco das Drehbuch schrieb und die Regie führte, sorgten wahre Hollywood-Größen der Filmproduktion wie Michael Bay, Jason Blum, Andrew Form und Bradley Fuller für genügend Action und den gewissen Nervenkitzel im Film. Der erste Teil der Purge-Reihe bietet gnadenlose Spannung mit düsterer Atmosphäre. Je länger die Nacht andauert, desto aussichtsloser wird die Situation für die Familie Sandin. Die zu treffenden Entscheidungen werden im Laufe des Films immer schwieriger und bestimmen über Leben oder Tod.
Weiterer Film in Planung
In The Purge - Die Säuberung wird das vermeintlich sichere Haus der Familie Sandin zu einem gefährlichen Käfig. Der Film gehört somit zum klassischen Genre des Home-Invasion-Thriller. Dieses Konzept änderte sich jedoch im zweiten Film der Reihe.
Im ersten Sequel The Purge: Anarchy nimmt die Reihe Abstand vom klassischen Horrorgenre und bewegt sich stattdessen hin zum Action-Thriller. Mit The Purge: Election Year folgte 2016 der dritte Film.
Doch damit noch nicht genug. 2018 kam The First Purge in die Kinos. Der Thriller stellt das Prequel zur Purge-Trilogie dar und handelt von einem ersten Testlauf der Purge-Night, der sich auf den New Yorker Stadtteil Staten Island begrenzt. Mit The Forever Purge kam 2021 der bislang letzte Teil heraus und wurde zu Beginn auch als Finale der Film-Reihe vermarktet, doch James DeMonaco hat bereits mindestens ein weiteres Sequel angekündigt. Wieder mit dabei soll auch Marvel-Star Frank Grillo sein, der bereits im zweiten und dritten Teil der Reihe den ehemaligen LAPD-Polizisten Leo Barnes spielt.
Hast du Lust auf einen Film mit Nervenkitzel? Dann schau The Purge - Die Säuberung im Stream bei Joyn PLUS+.